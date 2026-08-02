Purnia News: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली
Purnia News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन में रहेंगे, जिससे
Purnia News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक शटडाउन में रहेंगे। इससे फोर्ड कंपनी चौक, आकाशवाणी चौक, नवरत्न हाता, मलिया बाड़ी, पंचमुखी मंदिर, आदित्य विजन, लाइन बाजार चौक, सदर अस्पताल, वीएन सिन्हा हॉस्पिटल, छोटी मस्जिद, शिव मंदिर रोड, कुंडीपुल, हॉप हॉस्पिटल, हनुमान बाग, राम बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, ड्राइवर टोला, एसएनएस वाई रोड, बालू घाट के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।