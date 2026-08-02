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Purnia News: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन में रहेंगे, जिससे

Purnia News: आज चार घंटे बाधित रहेगी बिजली

Purnia News: पूर्णिया। दो अगस्त को लाइन बाजार पीएसएस में मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक शटडाउन में रहेंगे। इससे फोर्ड कंपनी चौक, आकाशवाणी चौक, नवरत्न हाता, मलिया बाड़ी, पंचमुखी मंदिर, आदित्य विजन, लाइन बाजार चौक, सदर अस्पताल, वीएन सिन्हा हॉस्पिटल, छोटी मस्जिद, शिव मंदिर रोड, कुंडीपुल, हॉप हॉस्पिटल, हनुमान बाग, राम बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, ड्राइवर टोला, एसएनएस वाई रोड, बालू घाट के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।

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