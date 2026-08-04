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Purnia News: पुराना तार बदलने के लिए तीन घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। 11 केवी नेवालाल फीडर में पुराने बिजली तार बदलने तथा पेड़ों की शाखाओं की छंटाई के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से दो

Purnia News: पुराना तार बदलने के लिए तीन घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। 11 केवी नेवालाल फीडर में पुराने बिजली तार बदलने तथा पेड़ों की शाखाओं की छंटाई के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान लाल मकान, सुदिन चौक, पंचायत भवन, छठ पोखर एवं आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी इसलिए आवश्यक कार्यों की पूर्व व्यवस्था कर लें। कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

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