Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: पहली सोमवारी पर बाजारों में उमड़ी भीड़, दिनभर जाम से जूझते रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: मीरगंज में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारियों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों के जलूस ने बाजार को गुलजार कर दिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुखद अनुभव के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद किया।

Purnia News: पहली सोमवारी पर बाजारों में उमड़ी भीड़, दिनभर जाम से जूझते रहे लोग

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारियों को लेकर रविवार को मीरगंज बाजार पूरी तरह गुलजार रहा। सुबह से ही पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ बढ़ने से मुख्य बाजार, स्टेशन चौक और आसपास की सड़कों पर कई बार जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ लगी रही। फूल-माला, गंगाजल, दूध, दही, शहद, अगरबत्ती, दीपक, नारियल, फल और मिठाइयों की खूब बिक्री हुई। भगवान शिव की प्रतिमा, और रुद्राक्ष की मालाओं की मांग भी बढ़ी रही।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: बोंगा कोचा शिव मंदिर बनी आस्था का केंद्र, सावन में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

दुकानदारों ने बताया कि पहली सोमवारी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की गई थी। ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूजन सामग्री का अतिरिक्त स्टॉक मंगाया गया था, जिसका अच्छा कारोबार हुआ। वहीं मीरगंज एवं आसपास के शिव मंदिरों में पहली सोमवारी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई के साथ आकर्षक सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई है। सोमवार की सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन भी प्रमुख मंदिरों और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज
ये भी पढ़ें:Begusarai News: प्रथम सोमवारी आज: सज-धजकर तैयार हुआ बाबा हरिगिरि धाम मंदिर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News Mirganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।