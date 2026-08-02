Purnia News: पहली सोमवारी पर बाजारों में उमड़ी भीड़, दिनभर जाम से जूझते रहे लोग
Purnia News: मीरगंज में सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारियों के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों के जलूस ने बाजार को गुलजार कर दिया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुखद अनुभव के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को चाक-चौबंद किया।
Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारियों को लेकर रविवार को मीरगंज बाजार पूरी तरह गुलजार रहा। सुबह से ही पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ बढ़ने से मुख्य बाजार, स्टेशन चौक और आसपास की सड़कों पर कई बार जाम की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। पूजा सामग्री की दुकानों पर दिनभर खरीदारों की भीड़ लगी रही। फूल-माला, गंगाजल, दूध, दही, शहद, अगरबत्ती, दीपक, नारियल, फल और मिठाइयों की खूब बिक्री हुई। भगवान शिव की प्रतिमा, और रुद्राक्ष की मालाओं की मांग भी बढ़ी रही।
दुकानदारों ने बताया कि पहली सोमवारी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारी की गई थी। ग्राहकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूजन सामग्री का अतिरिक्त स्टॉक मंगाया गया था, जिसका अच्छा कारोबार हुआ। वहीं मीरगंज एवं आसपास के शिव मंदिरों में पहली सोमवारी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों की साफ-सफाई के साथ आकर्षक सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश और कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई है। सोमवार की सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन भी प्रमुख मंदिरों और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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