Purnia News: पांच मिलीमीटर बारिश से मिली राहत
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन के पहले दिन की शुरूआत बारिश के साथ हुई है। गुरुवार सुबह धूप खिलने के साथ उमस
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सावन के पहले दिन की शुरूआत बारिश के साथ हुई है। गुरुवार सुबह धूप खिलने के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। हालांकि गुरुवार को दोपहर हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली। गुरुवार दोपहर 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार जबकि 31 जुलाई से 3 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
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