Purnia News: जलालगढ़ में नए प्रभारी अंचलाधिकारी ने संभाला पदभार
Purnia News: जलालगढ़ प्रखंड के अंचलाधिकारी सबीहुल हसन के अवकाश पर जाने के बाद, श्रीनगर प्रखंड के राजस्व अधिकारी सौरभ कुमार सिंह ने जलालगढ़ अंचल कार्यालय का प्रभारी अंचलाधिकारी बनकर कार्यभार संभाला। उन्होंने सभी कार्यों को ईमानदारी और समयबद्धता से निष्पादित करने का आश्वासन दिया और आम लोगों से सहयोग मांगा।
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ प्रखंड के अंचलाधिकारी सबीहुल हसन के अवकाश पर चले जाने के बाद श्रीनगर प्रखंड के राजस्व अधिकारी सौरभ कुमार सिंह ने प्रभारी अंचलाधिकारी के रूप में जलालगढ़ अंचल कार्यालय का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रभारी अंचलाधिकारी सौरभ कुमार सिंह ने कहा कि अंचल कार्यालय के सभी कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि राजस्व एवं अंचल से जुड़े मामलों का नियमानुसार निष्पादन उनकी प्राथमिकता होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।