Purnia News: सरना फुटबॉल क्लब की एक गोल से जीत
Purnia News: -फोटो-08purn25-झील टोला मैदान में फुटबॉल मैच खेलते सरना फुटबॉल क्लब और महेन्द्रपुर की टीम।पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छा
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया प्रमंडल आदिवासी छात्र एवं युवा समिति पूर्णिया द्वारा आयोजित स्थानीय फुटबॉल मैदान झील टोला बाघमारा के प्रांगण में होने वाले 15 दिवसीय 43वां फुटबॉल चैंपियनशिप का आठवां मैच सरना फुटबॉल क्लब और महेंद्रपुर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया है। इस मैच में सरना फुटबॉल क्लब ने महेन्द्रपुर स्टॉर क्लब को एक गोल से हरा दिया। सरना क्लब की ओर से खेल के दौरान सुबोध खाखा जर्सी नंबर 12 समय 43 वें मिनट में एक गोल दागा। विपक्षी टीम एक भी गोल नहीं कर सकी। सुबोध खाखा जर्सी नं० 12 सरना फुटबॉल क्लब को खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।
यह पुरुस्कार मुखिया मोहनी पंचायत कसबा प्रखंड श्याम सुन्दर उरांव के द्वारा मेमोंटो प्रदान किया गया। निर्णायक की भूमिका में हर्षित आनंद, राहुल तिर्की, राजेश मुर्मू, रजनीश कुमार पाण्डेय, अमित लकड़ा, उपेंद्र बेसरा एवं अरुण मरांडी उपस्थित थे। आयोजन को सफल बनाने में उपाध्यक्ष विक्रम तिर्की एवं रविशंकर हेम्ब्रम, महासचिव नवीन लकड़ा, सचिव रावण उरांव, सयुक्त सचिव अजय उरांव एवं उपेंद्र बेसरा,बरूण कुमार समेत संगठन के अन्य अधिकारी आदि लगे हुए हैं। जानकारी मिडिया प्रभारी नाथू उरांव एवं प्रीतम कुमार ने दी।
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