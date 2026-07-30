Purnia News: गुरु पूर्णिमा पर निकली साईं बाबा की पालकी शोभायात्रा
Purnia News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर पंचायत रूपौली में ॐ साईं महावीर मंदिर से साईं बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया। कार्यक्रम में पूजा, आरती, भजन और कीर्तन शामिल थे। शोभायात्रा में भक्त साईं बाबा के जयकारे लगाते रहे और अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया।
Purnia News: रूपौली, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगर पंचायत रूपौली के बिरौली बाजार स्थित ॐ साईं महावीर मंदिर से बुधवार की सुबह साईं बाबा की भव्य पालकी शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत साईं बाबा के पूजन, आरती, भजन एवं कीर्तन के साथ हुई। इसके बाद पालकी शोभायात्रा मंदिर परिसर से निकलकर बिरौली बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालु साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्ति गीतों पर झूमते रहे। शोभायात्रा के समापन के बाद श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद भंडारे का वितरण किया गया।
आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शाम छह बजे मंदिर परिसर में आरती, भजन एवं कीर्तन का विशेष आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य पूनम कुमारी, पल्लव कुमार, अभिनाश कुमार सोनू, विजय अग्रवाल, नीरज कुमार, दीपक कुमार सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा एवं बच्चों ने पालकी शोभायात्रा में भाग लेकर साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया।
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