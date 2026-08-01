Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: मीरगंज में लिवड़ी कोसी का कटाव तेज, हाईवे व बिजली लाइन पर बढ़ा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: मीरगंज में लिवड़ी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। रूपौली-पूर्णिया स्टेट हाईवे पर लिवड़ी पुल के समीप खतरा बढ़ गया है, जिससे सड़क और कृषि बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों ने कटाव रोकने के लिए प्रशासन से त्वरित कार्यवाही करने की मांग की है।

Purnia News: मीरगंज में लिवड़ी कोसी का कटाव तेज, हाईवे व बिजली लाइन पर बढ़ा खतरा

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज-पूर्णिया मुख्य सड़क स्थित लिवड़ी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ कटाव तेज हो गया है। नदी के तेज बहाव से कई स्थानों पर जमीन नदी में समा रही है। सबसे अधिक खतरा रूपौली-पूर्णिया स्टेट हाईवे पर लिवड़ी पुल के समीप उत्पन्न हो गया है। यहां नदी लगातार सड़क की ओर बढ़ रही है। हाईवे के उत्तरी हिस्से पर नदी का दबाव बढ़ गया है, जबकि दक्षिणी छोर पर पहले से कटाव जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया तो सड़क को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। कटाव की जद में मीरगंज विद्युत सब-स्टेशन से निकलने वाली रंगपुरा फीडर की 11 हजार वोल्ट कृषि बिजली लाइन के दो पोल भी आ गए हैं।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: जिले के बारुण गांव के पास बढ़ा कटाव का खतरा, सहमे लोग

इससे कृषि फीडर की बिजली आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता अमित कुमार ने बताया कि कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोनों संवेदनशील पोलों की विशेष निगरानी की जा रही है। यदि कटाव और बढ़ता है तो सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घरेलू बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, केवल कृषि फीडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से उपजाऊ कृषि भूमि तेजी से कटकर नदी में समा रही है। अब खतरा स्टेट हाईवे और बिजली व्यवस्था तक पहुंच गया है। इसके बावजूद कटाव रोकने के लिए अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग से लिवड़ी पुल के समीप अविलंब कटाव निरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्टेट हाईवे, बिजली व्यवस्था और आसपास के गांवों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News Mirganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।