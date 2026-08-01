Purnia News: मीरगंज में लिवड़ी कोसी का कटाव तेज, हाईवे व बिजली लाइन पर बढ़ा खतरा

Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज-पूर्णिया मुख्य सड़क स्थित लिवड़ी कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ कटाव तेज हो गया है। नदी के तेज बहाव से कई स्थानों पर जमीन नदी में समा रही है। सबसे अधिक खतरा रूपौली-पूर्णिया स्टेट हाईवे पर लिवड़ी पुल के समीप उत्पन्न हो गया है। यहां नदी लगातार सड़क की ओर बढ़ रही है। हाईवे के उत्तरी हिस्से पर नदी का दबाव बढ़ गया है, जबकि दक्षिणी छोर पर पहले से कटाव जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते कटाव निरोधी कार्य नहीं कराया गया तो सड़क को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। कटाव की जद में मीरगंज विद्युत सब-स्टेशन से निकलने वाली रंगपुरा फीडर की 11 हजार वोल्ट कृषि बिजली लाइन के दो पोल भी आ गए हैं।

इससे कृषि फीडर की बिजली आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा है। बिजली विभाग के कनीय अभियंता अमित कुमार ने बताया कि कटाव की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोनों संवेदनशील पोलों की विशेष निगरानी की जा रही है। यदि कटाव और बढ़ता है तो सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में घरेलू बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, केवल कृषि फीडर की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से उपजाऊ कृषि भूमि तेजी से कटकर नदी में समा रही है। अब खतरा स्टेट हाईवे और बिजली व्यवस्था तक पहुंच गया है। इसके बावजूद कटाव रोकने के लिए अब तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग से लिवड़ी पुल के समीप अविलंब कटाव निरोधी कार्य शुरू कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्टेट हाईवे, बिजली व्यवस्था और आसपास के गांवों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।