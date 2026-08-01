Purnia News: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, योजनाओं को सफल बनाने पर चर्चा
Purnia News: -फोटो-स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारी। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्थित आरटीपीसीआर सेंटर भवन में प्रखंड सामुदायिक उत्प्ररेक और बीसीएम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम को आगे सफल बनाने की दिशा पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर समीक्षा बैठक में मौजूद सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अर्न्तगत विभिन्न योजना मसलन डायरिया कार्यक्रम और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टि से चलाए जा रहे कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिए।
उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने और योजनाओं का समय समय पर फालोअप जरूरी है। ताकि सभी तरह के कार्यक्रम की सफलता बनी रहे। इस मौके पर डीसीएम नवीन दास, युनिसेफ के शिवशेखर कुमार समेत अन्य ने संबोधित किया।
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