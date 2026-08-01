Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, योजनाओं को सफल बनाने पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -फोटो-स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारी। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

Purnia News: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक, योजनाओं को सफल बनाने पर चर्चा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल स्थित आरटीपीसीआर सेंटर भवन में प्रखंड सामुदायिक उत्प्ररेक और बीसीएम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम को आगे सफल बनाने की दिशा पर भी जोर दिया गया। इस मौके पर समीक्षा बैठक में मौजूद सिविल सर्जन डॉ. प्रमोद कुमार कनौजिया ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अर्न्तगत विभिन्न योजना मसलन डायरिया कार्यक्रम और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टि से चलाए जा रहे कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिए।

ये भी पढ़ें:Jamtara News: विश्व स्तनपान सप्ताह सफल बनाने का निर्देश

उन्होंने कहा कि इस दिशा में सभी तरह के कार्यक्रम को सफल बनाने और योजनाओं का समय समय पर फालोअप जरूरी है। ताकि सभी तरह के कार्यक्रम की सफलता बनी रहे। इस मौके पर डीसीएम नवीन दास, युनिसेफ के शिवशेखर कुमार समेत अन्य ने संबोधित किया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।