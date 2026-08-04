Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, किसानों के चेहरे खिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार को दोपहर में हुई छह मिलीमीटर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों

Purnia News: बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, किसानों के चेहरे खिले

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सोमवार को दोपहर में हुई छह मिलीमीटर बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली, वहीं धान की फसल के लिए बारिश वरदान साबित हुई। हालांकि शहर के कई इलाकों में जलजमाव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी आने से किसानों ने राहत की सांस ली। धान की रोपनी के बाद कई किसान फसल को बचाने के लिए पंपसेट से सिंचाई कर रहे थे। बारिश होने से सिंचाई की जरूरत कम हुई और फसल को भी फायदा मिलने की उम्मीद बढ़ गई।

ये भी पढ़ें:Katihar News: झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, उमस से राहत

दूसरी ओर, शहर के कई गली-मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। स्कूल की छुट्टी के समय बारिश होने से बच्चों और अभिभावकों को काफी परेशानी हुई। जलजमाव के कारण बुजुर्गों और राहगीरों को भी आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिले का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद दिनभर मौसम सुहाना बना रहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Weather Purnia News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।