Purnia News: रेलवे कार्य के लिए मिट्टी ढुलाई से उड़ रही धूल, सुरक्षित परिवहन की उठी मांग

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ रेलवे स्टेशन के दक्षिणी भाग स्थित मैदान से इन दिनों रेलवे लाइन संख्या-3 के किनारे बारिश से हुए कटाव की मरम्मत के लिए मिट्टी कटाई एवं ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। ट्रैक्टरों के माध्यम से मिट्टी निर्माण स्थल तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि मिट्टी ढुलाई के लिए राजकीय राजमार्ग का उपयोग किए जाने से सड़क पर धूल और मिट्टी फैलने की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी ढुलाई में लगे कई ट्रैक्टर बिना त्रिपाल ढके ही सड़क पर चल रहे हैं।

इसके कारण रास्ते में मिट्टी गिर रही है और वाहनों की आवाजाही से लगातार धूल उड़ रही है। ग्रामीणों के अनुसार, उड़ती धूल आसपास के घरों और दुकानों तक पहुंच रही है। वहीं बरसात के दौरान यही मिट्टी सड़क पर कीचड़ का रूप ले लेती है, जिससे विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासी अध्या देवी, सविता देवी, शारदा देवी, माया देवी, नीलू देवी, मीरा देवी, मोनो देवी और मोना कुमारी ने बताया कि रेलवे का यह कार्य जनहित में हो रहा है और उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि मिट्टी ढुलाई के दौरान ट्रैक्टरों को त्रिपाल से ढककर चलाया जाए तथा सड़क पर गिरी मिट्टी की नियमित सफाई कराई जाए, ताकि आम लोगों को धूल और फिसलन की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्यों के दौरान ढीली सामग्री का सुरक्षित परिवहन, धूल नियंत्रण और सार्वजनिक सड़कों पर सामग्री नहीं गिरने देना पर्यावरण संरक्षण एवं सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने संबंधित एजेंसी से इन मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की, ताकि विकास कार्य भी निर्बाध रूप से चलता रहे और आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।