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Purnia News: पूर्णिया में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य धराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ लिया। आरोपी राजेश स्वर्णकार का आपराधिक इतिहास है और यह बनमनखी में गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं में शामिल था। पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया है।

Purnia News: पूर्णिया में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य धराया

Purnia News: पूर्णिया में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य धराया -- बनमनखी (पूर्णिया)। वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्णिया के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सरसी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये लोग गिरोह बनाकर बनमनखी और आसपास के इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरसी वार्ड नंबर 6 निवासी राजेश स्वर्णकार उम्र 25 वर्ष पिता कारो स्वर्णकार के रूप में की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त राजेश स्वर्णकर के विरुद्ध जिले के मधुबनी थाना भवानीपुर थाना सरसी थाना कटिहार जिला अंतर्गत कुर्सेला थाना में अपराधिक मामले दर्ज हैं।

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