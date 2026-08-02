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Purnia News: शहर में चौक चौराहे पर लगेंगे नये सीसीटीवी कैमरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -गोलीबारी की घटना से चिंतित निगम का निर्णय पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और हाल के गोलीकांडों को गंभीरता से ल

Purnia News: शहर में चौक चौराहे पर लगेंगे नये सीसीटीवी कैमरे

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं और हाल के गोलीकांडों को गंभीरता से लेते हुए पूर्णिया नगर निगम ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। महापौर विभा कुमारी ने शहर में बंद पड़े सभी सीसीटीवी कैमरों को बदलने तथा प्रमुख चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नए कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

सुरक्षा की मजबूती

उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सीसीटीवी नेटवर्क को सशक्त किया जा रहा है, ताकि अपराधियों की हर गतिविधि की निगरानी की जा सके। महापौर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में पहले से स्थापित जिन सीसीटीवी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया है या तकनीकी रूप से खराब हो चुके हैं, उन्हें चिन्हित कर नए कैमरों से बदला जा रहा है।

नई कैमरे की स्थापना

इसके साथ ही जिन स्थानों पर अब तक कैमरे नहीं लगे हैं, वहां भी चरणबद्ध तरीके से नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम का लक्ष्य है कि जल्द ही पूर्णिया शहर का प्रत्येक प्रमुख चौक-चौराहा, व्यस्त सड़क और सार्वजनिक स्थल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आ जाए।

घटनाओं की चिंता

महापौर ने कहा कि शहर में लगातार हो रही गोलीबारी जैसी घटनाओं से आम नागरिकों और व्यवसायियों के बीच भय का वातावरण बना है। नगर निगम इस चिंता को पूरी गंभीरता से ले रहा है।

सामान्य प्रश्न

पूर्णिया नगर निगम ने किस उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरे बदलने का निर्णय लिया?
पूर्णिया नगर निगम ने शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और गोलीकांडों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया।
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