Purnia News: बिना कलर कोडिंग के 12 वाहन जब्त, 10 लाख का जुर्माना

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शनिवार से शहर में कलर कोडिंग के साथ निर्धारित मार्गों पर ऑटो व टोटो का परिचालन शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना कलर कोडिंग के निर्धारित मार्ग से इतर परिचालित हो रहे ऐसे वाहनों पर सख्ती शुरू कर दी है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत के सदर एसडीओ, डीटीओ व ट्रैफिक डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व में प्रशासन ने शहर में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नियम की अवहेलना करने वाले 12 वाहनों को जहां जब्त किया गया वहीं कई वाहनों पर कुल 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही ऑटो एवं ई- रिक्शा के मालिकों तथा चालकों से निर्धारित मार्ग एवं संबंधित कलर कोडिंग के अनुरूप ही वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। साथ में सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निर्धारित परिचालन का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों एवं चालकों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को जब्त करने की भी बात कही गई है.