Purnia News: छात्रों की गूंज अभियान के तहत युवाओं की मैराथन दौड़

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत रविवार को शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैराथन का शुभारंभ ततमा टोली ठाकुरबाड़ी मंदिर से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुआ। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कार्यक्रम में शामिल होकर युवाओं की जमकर हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जब युवा दौड़ता है, तो समाज आगे बढ़ता है। छात्रों की गूंज के तहत आयोजित यह मैराथन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, उनके सपनों और नए बिहार के निर्माण के संकल्प का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि आज का युवा शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और न्याय की आवाज़ बुलंद कर रहा है और यही आवाज़ भविष्य के बिहार की दिशा तय करेगी। सांसद ने कहा कि प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा रहा है। दो दिनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर चयनित प्रतिभागियों की सूची फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक की जाएगी। पुरस्कारों की घोषणा करते हुए सांसद ने बताया कि छात्राओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी को स्कूटी प्रदान की जाएगी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 11 हजार, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को 7 हजार रुपए तथा अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को 5100- 5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी प्रकार छात्रों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को बुलेट एवं दूसरे स्थान पर चयनित प्रतिभागी को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त पांच प्रतिभागियों को 11-11 हजार, 20 प्रतिभागियों को साइकिल तथा 20 अन्य प्रतिभागियों को 5100-5100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्णिया सहित सीमांचल के चार और कोसी के तीन जिलों से आए प्रतिभागियों में से एक समिति मेरिट के आधार पर चयन करेगी। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शेष प्रतिभागियों में से 200 युवाओं के बैंक खाते में एक-एक हजार की प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास केवल प्रतियोगिता आयोजित करना नहीं, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और सामाजिक भागीदारी की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, खेल और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर युवाओं को एकजुट करना ही ‘छात्रों की गूंज’ अभियान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन पूर्णिया के इतिहास में एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में इसे और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, खेल और सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को निराश नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं के सपनों को साकार करने और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक, फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अफरोज आलम, छात्र प्रभारी हरि साह आदि उपस्थित रहे।