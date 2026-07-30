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Purnia News: पूर्णिया में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -फोटो-अंतराष्ट्रीय स्टेडियम (फाइल फोटो)। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया जिला ढाई सौ वर्ष पुराना है। प्रमंडलीय मुख्यालय भी है। पूर्णिया प्र

Purnia News: पूर्णिया में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया जिला ढाई सौ वर्ष पुराना है। प्रमंडलीय मुख्यालय भी है। पूर्णिया प्रमंडल की सीमा अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं से मिलती है। ईस्ट जोन पूर्व चैयरमेन व क्रिकेट प्रशिक्षक हरिओम झा ने कहा कि पूर्णिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से पूर्णिया जिला का चौमुखी विकास होगा और रोजगार के भी असीम संभावनाएं बनेंगी। बिहार सरकार एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मैडल लाओ, नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार के खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया है। प्रोत्साहन धन राशि भी दे रहे हैं। हरिओम झा बताते हैं कि बिहार में विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की फौज है।

यहां के खिलाड़ियों में असीम संभावनाएं हैं। एयरपोर्ट बनने से पूर्णिया जिला देश के विभिन्न शहरों से जुड़ गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अपने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर सकती है। पूर्णिया जिला मुख्यालय एवं आसपास अनेकों खेल मैदान उपलब्ध हैं। केवल उन खेल मैदानों को विकसित करने की आवश्यकता है। पूर्णिया मुख्यालय के आस पास खेल मैदानों में इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जिला क्रीड़ा खेल मैदान डीएसए ग्राउंड, जिला स्कूल एकलव्य खेल मैदान, जिला स्कूल स्टेडियम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स स्कूल, पूर्णिया कालेज, गुलाबबाग मेला ग्राउंड, क़ृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र खुश्कीबाग, रानीपतरा खेल मैदान, पार्वती मंगल उच्च विद्यालय हरदा, पूर्णिया सिटी के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के क्रीड़ा मैदानों को आउटडोर- इनडोर विभिन्न खेलों के लिए विकसित किया जा सकता है। शेड , गैलरी , शौचालय, पेयजल, घेराबंदी लेबलिंग आदि कर खेल लायक बनाया जा सकता है। साथ ही ग्रास कटर, पीच रोलर, वैलिंग मशीन की आवश्यकता है। उन्होंने मंत्री,सांसद, विधायक, नगर निगम महापौर, जिला परिषद चैयरमैन से निवेदन पूर्वक अनुरोध है कि पूर्णिया में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बने।

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