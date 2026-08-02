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Purnia News: 8100 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया जिले में शनिवार को कुल 8100 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण किया गया। गैस एजेंसियों के पास अभी भी स्टॉक में कुल 12664 गैस सिलेंडर उपलब

Purnia News: 8100 एलपीजी गैस सिलिंडर का वितरण

Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया जिले में शनिवार को कुल 8,100 एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया गया। गैस एजेंसियों के पास अभी भी स्टॉक में कुल 12,664 गैस सिलेंडर उपलब्ध है। जिला प्रशासन द्वारा जिला अंतर्गत गैस वितरण व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके। गैस उपभोक्ताओं से जिला प्रशासन द्वारा अपील किया गया है कि अनावश्यक रूप से गैस की बुकिंग न करें।

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