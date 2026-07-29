Purnia News: जिला परिषद की 250 योजनाओं की होगी जांच, जांच दल गठित

Purnia News: -15 वीं वित्त आयोग मद पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद अंतर्गत चालू योजनाओं की जांच पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला परिषद की 250 योजनाओं की जांच होग

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। जिला परिषद की 250 योजनाओं की जांच होगी। जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की जांच के लिए जिलाधिकारी द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 1437 (25 जून 2026) के माध्यम से जिला परिषद पूर्णिया द्वारा संचालित योजना 15 वीं वित्त आयोग मद पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग मद अंतर्गत चालू 250 योजनाओं की सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। योजनाओं की प्राप्त सूची के अनुरूप भौतिक जांच के लिए जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा प्रखंड वार पदाधिकारी एवं कर्मियों की जांच दल का गठन किया गया है।

जांच दल की गठन जांच दल में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को चिन्हित योजनाओं की सूची के अनुरूप स्थल का भौतिक जांच करने का निर्देश दिया गया है। उक्त योजनाओं के कार्य एजेंसी, संबंधित अभियंता, कार्यपालक सहायक, कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया है कि संबंधित योजनाओं के अभिलेख, योजना पंजी, मापी पुस्त के साथ-साथ ससमय योजना स्थल पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि अलग-अलग योजना के तहत करोड़ों की लागत से जिला परिषद के द्वारा जिले भर में कार्य करवाए जा रहे हैं।

-लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जांच टीम गठित:

लाइसेंस आवेदनों की जांच -----

-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव की अधिसूचना के आलोक में लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार द्वारा सभी अनुमंडलों एवं प्रखंडों में वरीय पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी एवं जांच पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी तथा जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के सहयोग से निर्धारित अवधि के भीतर सभी आवेदनों की निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिनियुक्त सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संपूर्ण जांच प्रक्रिया का सतत पर्यवेक्षण करते हुए अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं निगरानी में जांच कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करें।