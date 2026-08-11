Purnia News: पूर्णिया एयरपोर्ट से 796 यात्रियों का आवागमन
Purnia News: पूर्णिया एयरपोर्ट पर सोमवार को 10 विमानों का सफलतापूर्वक परिचालन हुआ, जिससे 796 यात्रियों का आवागमन हुआ। 5 विमानों ने आगमन किया, जिसमें 392 यात्री पहुंचे, जबकि अन्य 5 विमानों ने 404 यात्रियों को रवाना किया। एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने सभी फ्लाइट्स के समय पर पहुंचने की पुष्टि की।
Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट से सोमवार को 10 विमानों का परिचालन हुआ। इससे 796 यात्रियों का आवागमन हुआ। पांच विमानों का आगमन हुआ जिससे 392 यात्री पहुंचे। इसी तरह पांच विमानों का प्रस्थान हुआ। इससे 404 यात्री रवाना हुए। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि सोमवार को सभी फ्लाइट ससमय आयी और गयी। कुल 796 यात्रियों का आवागमन हुआ।
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