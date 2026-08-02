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Purnia News: पूर्णिया एयरपोर्ट से 826 यात्रियों का आवागमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट से शनिवार को 10 विमानों का परिचालन हुआ। इससे 826 यात्रियों का आवागमन हुआ। पांच विमानों का आगमन हुआ जिससे 414 यात्री पहुंच

Purnia News: पूर्णिया एयरपोर्ट से 826 यात्रियों का आवागमन

Purnia News: पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट से शनिवार को 10 विमानों का परिचालन हुआ। इससे 826 यात्रियों का आवागमन हुआ। पांच विमानों का आगमन हुआ, जिससे 414 यात्री पहुंचे। इसी तरह पांच विमानों का प्रस्थान हुआ। इससे 412 यात्री रवाना हुए। पूर्णिया एयरपोर्ट के डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि शनिवार को सभी फ्लाइट ससमय आयी और गयी। कुल 826 यात्रियों का आवागमन हुआ।

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