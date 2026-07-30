Purnia News: टेंडर के मुताबिक चार महीने में बनना था एप्रन, 10 माह बाद भी अधूरा

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। पूर्णिया एयरपोर्ट पर एप्रन का निर्माण चार माह में पूर्ण होना था लेकिन 10 माह बीत जाने के बावजूद यह अधूरा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरूआत के लिए आवाज मुखर करने वाले समाजसेवी विजय श्रीवास्तव ने एप्रन के निर्माण की गति पर सवाल उठाते हुए कहा कि टेंडर के अनुसार एप्रन निर्माण कार्य चार महीनों में पूरा होना था। आपत्तिजनक एवं दुखदाई विषय यह है कि लगभग दस महीने बीत जाने के बाद भी एप्रन का निर्माण कब पूरा होगा, एएआई बताने की स्थिति में नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक एप्रन के लिए टेंडर 07.10.25 को अवार्ड हुआ था।

टेंडर के अनुसार एप्रन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा 04 महीने की थी। एएआई के जवाब के मुताबिक टैक्सीवे बनाने के लिए एयरफोर्स द्वारा एएआई को ज़मीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से यह काम समय पर पूरा नहीं हो पाया। एयरफोर्स एरिया में टैक्सीवे के निर्माण के बाद एप्रन चालू होने की संभावना है। एप्रन बन जाने से अस्थायी टर्मिनल भवन के पास जहाज की पार्किंग होती। यही से यात्री आते जाते। इससे समय की बचत होती। इसके अलावा नयी सेवा भी शुरू होती। मगर इस दिशा में जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली है। फोर लेन कनेक्टिविटी को लेकर भी कोई प्रयास नहीं हो रहा है। नतीजन 10 महीने से पूर्णिया एयरपोर्ट से कोई भी नयी हवाई सेवा शुरू नहीं हो पायी है। सरकार के दावे के बावजूद फोर लेन कनेक्टिविटी का अता पता नहीं है। स्थायी सिविल एनक्लेव के लिए सिर्फ 294 करोड़ का टेंडर हुआ है जो काफी कम है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू तो कर दिया गया लेकिन इसके बाद इसकी सुधि नहीं ली जा रही है।