Purnia News: हड़ताल : शहर में साफ-सफाई व्यवस्था ठप

Purnia News: -फोटो : 30purn11-नगर निगम गेट पर प्रदर्शन करते सफाई कर्मी। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लाइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर पूर्णिया जिला नगर निकाय कर्मचारी संघ ने अपनी तीन सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। झाड़ू लेकर मुख्य द्वार पर बैठे कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी कर अपनी मांग रखी। हड़ताल के पहले दिन बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी अपने हाथों में झाड़ू लेकर नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने सफाई कार्यालय में ताला जड़ दिया और निगम प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के मंत्री बैद्यनाथ सिंह और अन्य कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वे अपनी जायज मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल खोखले आश्वासन ही मिले हैं。

कर्मचारियों की तीन मुख्य मांगें : -सेवा स्थायीकरण संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा नियमित की जाए, आउटसोर्सिंग का अंत: सफाई व्यवस्था में आउटसोर्सिंग प्रथा को तुरंत समाप्त किया जाए , मानदेय में वृद्धि मानदेय में अविलंब सम्मानजनक बढ़ोतरी की जाए और बकाया भुगतान हो। संघ के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस लिखित समझौता नहीं होता, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन जारी रहेगा।

46 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप : -नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डों में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कचरे का उठाव किया जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण यह व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो संक्रमण और मच्छरों के प्रकोप का खतरा बढ़ सकता है। दुकानदारों और बाजार आने वाले लोगों को भी गंदगी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। शंकर झा, राजेश अग्रवाल,आलोक लोहिया,रंजीत सिंह आदि कई लोगों ने बताया कि नगर निगम से शीघ्र समाधान निकालने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लगातार कचरा जमा रहने से शहर की स्व cleanliness व्यवस्था प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में बढ़ी परेशानी : -नगर निगम के सफाई कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नियमित कचरा उठाव नहीं होने के कारण शहर के विभिन्न गली-मोहल्लों, मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगने लगा है। इससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। हड़ताल के कारण घर-घर से कचरा संग्रहण का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में सड़क किनारे और खाली जगहों पर कचरा फेंक रहे हैं। नतीजतन जगह-जगह गंदगी फैलने लगी है। बरसात के मौसम में जमा कचरे से दुर्गंध उठने लगी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

बोले अधिकारी : -नगर निगम के प्रभारी नगर आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम प्रशासन हड़ताली कर्मियों से वार्ता कर समस्या के समाधान का प्रयास कर रहा है। जल्द ही स्थिति सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।