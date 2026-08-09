Purnia News: ग्रामीण मंडल की बैठक की, संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा
Purnia News: -08purn20-ग्रामीण मंडल की बैठक के बाद सदर विधायक विजय खेमका। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत नगर एवं ग्रामीण मंडल की मासिक
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत नगर एवं ग्रामीण मंडल की मासिक बैठक मंडल पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ के संयोजकों के साथ बेलोरी दीवानगंज और मझुआ में मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता तथा विधायक विजय खेमका की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक सशक्तिकरण, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकारिणी को और प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में संत गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित समरसता संकल्प कलश यात्रा की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। इसके तहत प्रदेश से जिला को प्राप्त कलश को मंडल के सभी शक्ति केंद्रों एवं प्रमुख मंदिरों तक ले जाकर फरवरी माह तक पूजा-अर्चना तथा संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर चर्चा की गई।
स्वतंत्रता दिवस पर 10 से 15 अगस्त तक घर-घर तिरंगा अभियान चलाने तथा विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई गई। बैठक में विधायक खेमका ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समाज को समरसता, समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। विधायक ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है।
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