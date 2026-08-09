Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: ग्रामीण मंडल की बैठक की, संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -08purn20-ग्रामीण मंडल की बैठक के बाद सदर विधायक विजय खेमका। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत नगर एवं ग्रामीण मंडल की मासिक

Purnia News: ग्रामीण मंडल की बैठक की, संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत नगर एवं ग्रामीण मंडल की मासिक बैठक मंडल पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठ के संयोजकों के साथ बेलोरी दीवानगंज और मझुआ में मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता तथा विधायक विजय खेमका की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक सशक्तिकरण, पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकारिणी को और प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में संत गुरु रविदास की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित समरसता संकल्प कलश यात्रा की विस्तृत रूपरेखा बनाई गई। इसके तहत प्रदेश से जिला को प्राप्त कलश को मंडल के सभी शक्ति केंद्रों एवं प्रमुख मंदिरों तक ले जाकर फरवरी माह तक पूजा-अर्चना तथा संत रविदास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की योजना पर चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: तिरंगा यात्रा की बनी रूपरेखा

स्वतंत्रता दिवस पर 10 से 15 अगस्त तक घर-घर तिरंगा अभियान चलाने तथा विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्रा आयोजित करने की योजना बनाई गई। बैठक में विधायक खेमका ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समाज को समरसता, समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकजुट करने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। विधायक ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: भाजपा ललपनिया मंडल का विस्तार व हर घर तिरंगा पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।