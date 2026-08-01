Purnia News: पुण्यतिथि मनाई गई

Purnia News: -विज्ञापन हित की खबर: -- 31purn23-कैलाश सुशील नर्सिंग। पूर्णिया। कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान एंड अजय हॉस्पिटल के संस्थापक ई0 राजीव कुमार सिंह की प्रथ

Purnia News: पूर्णिया। कैलाश सुशील नर्सिंग संस्थान एंड अजय हॉस्पिटल के संस्थापक ई0 राजीव कुमार सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी धर्म पत्नी कंचन भारती सह संस्थान के सचिव एवं संस्थान के चेयरमैन डायरेक्टर रंजीत रमण एंव उनके पुत्र कियान कुंजल पुत्री शगुण श्रेया और समाज निर्माण फाउंडेशन ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य कैलाश प्रसाद सिंह, सुशील कुमार मेहता, माता सविता देवी के द्वारा पूर्णिया के वृद्धा आश्रम में जाकर पहले वहाँ उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित करते पुण्यतिथि मनाई गई, साथ ही संस्थान के द्वारा वृद्धा आश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गो को कच्चा एवं सूखा फल वितरण किया गया।

स्वास्थ्य परीक्षण और सलाह मौके पर संस्थान के सुप्रीटेंड डॉ एसके सिन्हा जी और संस्थान के नर्सिंग स्टाफ ने आश्रम के बुजुर्गों को स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित सलाह भी दिए। रंजीत रमण ने विस्तार से उनके समाजिक जीवन पर बात रखी। उन्होंने कहा की ई0 राजीव कुमार सिंह जी का एक ही सपना था कि समाज में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य हमेशा बनी रहे। 31 जुलाई से 19 अगस्त तक हमारे संस्थान में जो भी कोई भी कोर्स करेगा, ए. एन. एम, जी.एन.एम (नर्सिंग )उसमें 50 हजार की छूट ई0 राजीव कल्याण योजना के तहत दी जायेगी, साथ ही उक्त तिथि के अन्दर 10 अनाथ लड़की जो इंटर पास हैं उनको ए एन एम कोर्स मुफ्त में कराया जायेगा।

संस्थान की उपस्थिति मौके पर संस्थान के प्रिंसिपल सुधाकर कुमार, नोडल पदाधिकारी निरंजन कुमार, आई टी सेल के निकहत प्रवीण, टीचर विक्की कुमार, अंकित कुमार, गोल्डी मिश्रा, गुंजन कूमारी, सपना रमण, काजल कूमारी, महिमा भारती, प्रेम कुमार, विजय मुनि, धीरेन्द्र कुमार सिंह एंव संस्थान के सभी छात्र छात्रा मौजूद थे।