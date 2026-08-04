Purnia News: अब 5 अगस्त को लगेगा पंचायतों में शिविर
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण पंचायत सहयोग शिविर अब 5 अगस्त (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण पंचायत सहयोग शिविर अब 5 अगस्त (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सोमवार को महानंदा सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्डों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। यदि निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो शिविर अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित स्थल पर आयोजित किया जाता है। इसी के तहत 4 अगस्त का शिविर अब 5 अगस्त को होगा। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे 5 अगस्त को अपने संबंधित पंचायत या वार्ड में आयोजित सहयोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं आवेदनों का निष्पादन कराएं तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करें。
इन पंचायतों में शिविर:
आगामी 5 अगस्त को पूर्णिया पूर्व के वीरपुर, केनगर के वनभाग चूनापुर, श्रीनगर के झुन्नीकला, कसबा के गुरही, जलालगढ़ के चक, बनमनखी के रामनगर फरसाही मिलिक, बीकोठी के भतसारा, भवानीपुर के सोनदीपुर मिलिक, धमदाहा के बरदेला, रूपौली के कांप, अमौर के विष्णुपुर, बैसा के मंझौक, बायसी के श्रीपुर मल्लाह टोली तथा डगरूआ के दुबैली पंचायत में पूर्व निर्धारित स्थलों पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े。
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