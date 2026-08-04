Purnia News: अब 5 अगस्त को लगेगा पंचायतों में शिविर

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। चेहल्लुम के अवसर पर 4 अगस्त को घोषित सार्वजनिक अवकाश के कारण पंचायत सहयोग शिविर अब 5 अगस्त (बुधवार) को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सोमवार को महानंदा सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतों एवं नगर निकायों के वार्डों में सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं। यदि निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश रहता है तो शिविर अगले कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित स्थल पर आयोजित किया जाता है। इसी के तहत 4 अगस्त का शिविर अब 5 अगस्त को होगा। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिविर में आने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जाए। डीएम ने आम लोगों से अपील की कि वे 5 अगस्त को अपने संबंधित पंचायत या वार्ड में आयोजित सहयोग शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं एवं आवेदनों का निष्पादन कराएं तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करें。