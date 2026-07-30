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Purnia News: अनुमंडल कार्यालय में जनता दरबार, तीन मामलों की सुनवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बायसी अनुमंडल में एसडीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में जनता दरबार हुआ। इसमें तीन भू-विवाद मामलों की सुनवाई की गई। एक मामला मापी विवाद से संबंधित था और अन्य दो में सहमति नहीं बनी। एसडीएम ने शांति बनाए रखने का निर्देश दिया और भविष्य में कानूनी कदम उठाने की सलाह दी।

Purnia News: अनुमंडल कार्यालय में जनता दरबार, तीन मामलों की सुनवाई

Purnia News: बायसी, एक संवाददाता। बायसी अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को एसडीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में भू-विवाद से संबंधित तीन मामलों की सुनवाई की गई। एसडीएम अभिषेक रंजन ने बताया कि अमौर प्रखंड से आए एक विवाद मामले की सुनवाई के दौरान जमीन की मापी को लेकर विवाद पाया गया। इस पर संबंधित अंचल अधिकारी को आवेदक से आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार मापी कराते हुए मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। वहीं डगरूआ प्रखंड से जुड़े दो अन्य भूमि विवाद मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी।

विवाद की स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यदि वे चाहें तो अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय अथवा संबंधित प्राधिकार के समक्ष जा सकते हैं। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा कानून-व्यवस्था भंग करने या आपसी विवाद को बढ़ाने का प्रयास किया गया तो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जनता दरबार में डगरूआ के पंचायत अधिकारी योगेंद्र दास, अमौर के अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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