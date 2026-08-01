Purnia News: बच्ची की मौत पर परिजनों का बवाल
Purnia News: -जीएमसीएच के मेन गेट पर किया सड़क जाम पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। इलाज के क्रम में आठ वर्षीय बच्ची की मौत पर परिजनों ने बवाल काटा। शव को जीएमसीएच
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। इलाज के क्रम में आठ वर्षीय बच्ची की मौत पर परिजनों ने बवाल काटा। शव को जीएमसीएच के मेन गेट के सामने रखकर सड़क को जाम कर दिया। हालांकि सूचना पर पुलिस के पहुंचने पर थोड़ी देर बाद जाम हटा लिया गया। मृतक बच्ची की पहचान भवानीपुर थाना के गोरियारी टोला निवासी मो सफीक की पुत्री शायना (8) के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची को हल्की सर्दी- खांसी थी। डाक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। जीएमसीएच टीओपी के एसआई कृत्यानंद पासवान ने बताया कि बिना पोस्टमार्टम कराए परिजन शव को साथ ले गए।
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