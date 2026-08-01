Purnia News: कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना : चालू वित्तीय वर्ष में निगम के किसी भी वार्ड के व्यक्ति योजना से लाभान्वित नहीं

Purnia News: -फोटो : 01purn09-सभी वार्डों के वार्ड पार्षद, वार्ड पर्यवेक्षक एवं विकास मित्रों के साथ समीक्षात्मक बैठक। पूर्णिया, वरीय संवाददाता। नगर निगम पूर्णिया

Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। नगर निगम पूर्णिया में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के जीवन प्रमाणीकरण में प्रगति लाने एवं सभी वार्डों में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना से अच्छादित करने को लेकर उप नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा सभी वार्डों के वार्ड पार्षद, वार्ड पर्यवेक्षक एवं विकास मित्रों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। नगर निगम पूर्णिया में लगभग 21 प्रतिशत पेंशनधारियों का जीवन प्रमाणीकरण लम्बित है। इस संबंध में विभाग द्वारा 14 अगस्त तक समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में सभी वार्ड पार्षद, विकास मित्र, वार्ड पर्यवेक्षक को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सीएससी के माध्यम से शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण तत्काल पेंशन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। इसलिए वैसे लाभुकों की प्राथमिकता के आधार पर जीवन प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक है।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना बैठक में सहायक निदेशक अमरेश कुमार द्वारा बताया गया कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत बीपीएल परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर दाह-संस्कार-अंत्येष्टि क्रिया के लिए 3000 रूपये का लाभ दिया जाता है, किन्तु इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम पूर्णिया अंतर्गत किसी भी वार्ड के व्यक्ति को इस योजना से लाभान्वित नहीं किया गया है। विदित हो कि विभाग द्वारा सभी वार्डों में शत-प्रतिशत योजना का लाभ देने हेतु लक्ष्य रखा गया है। सभी वार्ड पार्षद, विकास मित्र, वार्ड पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में अभिरूचि लेते हुए सभी वार्डों में शत-प्रतिशत लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना कमाऊ सदस्यों की मृत्यु होने पर 20 हजार रूपये का लाभ :

सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनान्तर्गत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष के कमाऊ सदस्यों की मृत्यु होने पर 20000 रूपये का लाभ देय है। उनके द्वारा बताया गया कि जिन लाभार्थियों को कबीर अत्यंष्टि अनुदान का लाभ दिया गया है, वैसे लाभार्थियों को राष्ट्रीय परिवार लाभ के लाभ से लाभान्वित किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय परिवार लाभ में भी अधिक-से-अधिक आवेदन सृजित कराने के लिए कहा गया।

दिव्यांगजनों की सुविधा 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांजनों को कई सुविधा :

इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना ‘सम्बल’ संचालित है, जिसके तहत 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांजनों को दिव्यांग प्रकृति अनुरूप ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, स्मार्टकेन, श्रवण यंत्र इत्यादि उपकरण दिये जाते हैं। वैसे दिव्यांग जो केवल पैर से दिव्यांग है उन्हें बैट्री चालित ट्राईसाईकिल भी दी जाती है। बैठक में सभी दिव्यांगजनों के पात्रता अनुरूप अधिक-से-अधिक आवेदन सृजित कराने का निर्देश दिया गया।