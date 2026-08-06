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Purnia News: जमीन के इंतजार में प्राथमिक विद्यालय शास्त्री टोला, एक कमरे में चल रही पढ़ाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: कृत्यानंद नगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय शास्त्री टोला की स्थापना 2014 में हुई थी, लेकिन आज भी विद्यालय को अपनी जमीन नहीं मिल पाई है। इस कारण विद्यालय अस्थायी व्यवस्था में चल रहा है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से शीघ्र भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं।

Purnia News: जमीन के इंतजार में प्राथमिक विद्यालय शास्त्री टोला, एक कमरे में चल रही पढ़ाई

Purnia News: हरदा, एक संवाददाता। कृत्यानंद नगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय शास्त्री टोला की स्थापना के 12 वर्ष बाद भी विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी है। जमीन के अभाव में विद्यालय का संचालन आज भी अस्थायी व्यवस्था के तहत किया जा रहा है, जिससे शिक्षक और छात्र-छात्राओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के प्रधान शिक्षक विकास कुमार ने बताया कि विद्यालय की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी। तब से अब तक कई बार विभाग को विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कई वर्षों तक विद्यालय का संचालन आंगनबाड़ी केंद्र में किया गया।

वर्तमान में मध्य विद्यालय रहुआ पश्चिम के एक कमरे में पढ़ाई कराई जा रही है। इसी कमरे के सहारे मध्याह्न भोजन भी तैयार करना पड़ता है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रहुआ और जोतलखाय मौजा में बिहार सरकार की दर्जनों एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। इसके बावजूद विद्यालय के लिए जमीन आवंटित नहीं किया जाना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने शीघ्र विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

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