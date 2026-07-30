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Purnia News: 15 अगस्त समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों-कर्मियों की जवाबदेही तय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: गुरुवार को धमदाहा अनुमंडल कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम की अध्यक्षता में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, और राजनीतिक दलों के साथ समारोह की रूपरेखा पर चर्चा हुई। 15 अगस्त को ध्वजारोहण और साफ-सफाई की जिम्मेदारी निर्धारित की गई।

Purnia News: 15 अगस्त समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों-कर्मियों की जवाबदेही तय

Purnia News: धमदाहा, एक संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय धमदाहा के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समारोह की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेदारियां तय की गईं। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी 15 अगस्त को विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में ध्वजारोहण पूर्व निर्धारित समयानुसार किया जाएगा। साथ ही शहीद स्मारक, मुख्य समारोह स्थल क्रीड़ा मैदान, अनुमंडल कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय की साफ-सफाई समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

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इसके अलावा मुख्य चौक स्थित जिला परिषद डाक बंगला परिसर में स्थापित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तथा बीआरसी कार्यालय परिसर में स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई एवं माल्यार्पण की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई। थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि उच्च विद्यालय धमदाहा के क्रीड़ा मैदान में मुख्य समारोह से पूर्व पुलिस बल की परेड का अभ्यास समय पर कराया जाए। वहीं विभिन्न स्थलों पर ध्वजारोहण के दौरान उच्च विद्यालय धमदाहा की छात्राएं राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगी। एसडीओ अनुपम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमामय एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने बताया कि तैयारियों की समीक्षा के लिए एक और बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। बैठक में नगर पंचायत की मुख्य पार्षद रानी देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी अमित कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अवधेश कुमार, प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक सतनारायण राय, धमदाहा थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल की प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. नेहा भारती, स्वच्छता पदाधिकारी नगमा खान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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