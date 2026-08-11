Purnia News: बकायेदारों को समय पर नोटिस तामील कराने का निर्देश जारी

Purnia News: पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने की तैयारी तेज कर दी गई है।

Purnia News: पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया की ओर से बैंक एवं बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को लंबित और सुलह योग्य मामलों को चिह्नित कर लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निपटारे की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यह अदालत पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा और बायसी में भी आयोजित की जाएगी।

बैठक में चर्चा इसकी तैयारियों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी के निर्देश पर सोमवार को बैंक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने की। इसमें जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं भारत संचार निगम लिमिटेड के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों से बैंक ऋण से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिह्नित करने को कहा गया।

बकायेदारों को समय पर मिले नोटिस: सचिव ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि चिह्नित किए गए मामलों में बकायेदारों और ऋणधारकों को समय पर नोटिस उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में होने वाली सुनवाई की जानकारी मिल सके और निर्धारित तिथि पर पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए पक्षकारों की सहमति और आपसी समझौता महत्वपूर्ण है। इसलिए बैंक अधिकारी बकायेदारों से संपर्क कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से मामले के निपटारे के फायदे की जानकारी दें।

बैंक शाखाओं में लगेगा बैनर: राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी बैठक में जोर दिया गया। बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपनी-अपनी शाखाओं और कार्यालय परिसरों में लोक अदालत से संबंधित बैनर और प्रचार सामग्री लगाएं। साथ ही समय-समय पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देने की व्यवस्था करें। बैठक में जिले के अग्रणी बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक पूर्णिया एवं क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय पूर्णिया के प्रबंधक रंजन कुमार, बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया के कुणाल कुमार, केनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया के नोडल अधिकारी विपुल वैभव, पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक पवनानंद मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा के वरीय प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक पूर्णिया के वरीय प्रबंधक तथा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पूर्णिया के नोडल पदाधिकारी दिनेश साह मौजूद थे। भारत संचार निगम लिमिटेड पूर्णिया की अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति कुमारी भी बैठक में शामिल हुईं।

मामलों का होगा समझौते के आधार पर निपटारा: राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल बैंक ऋण के मामले ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के सुलहनीय आपराधिक एवं दीवानी मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अनुसार इनमें शामनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से जुड़े मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शामनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले तथा बिजली-पानी बिल से जुड़े विवाद शामिल हैं। इसके अलावा पारिवारिक विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, सेवा एवं पेंशन से संबंधित मामले, उपभोक्ता विवाद, राजस्व संबंधी मामले और अन्य दीवानी वादों का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा किया जा सकता है।