Purnia News: प्रेमचंद के बिना हिंदी कथा साहित्य की कल्पना अधूरी

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। कला भवन साहित्य विभाग की मासिक संगोष्ठी के तहत रविवार को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं प्रेमचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति में हुई। मुख्य अतिथि केबी झा कॉलेज के प्राचार्य एवं वरिष्ठ कथाकार डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रेमचंद की कहानियों में भारत की आत्मा बसती है। उन्होंने लोकजीवन के यथार्थ को पहली बार कथा साहित्य का विषय बनाया। प्रेमचंद के बिना हिंदी कथा साहित्य की चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। उनका लेखन मानवता, किसान, मजदूर, स्त्री और वंचित वर्ग की आवाज है, इसलिए वे हर दौर में प्रासंगिक रहेंगे।

उन्होंने कफन, सद्गति और पूस की रात जैसी कहानियों का उल्लेख करते हुए उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला। साहित्य विभाग की संयोजिका डॉ. निरुपमा राय ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि बदलते सामाजिक परिवेश में प्रेमचंद की रचनाओं का पुनर्पाठ समय की आवश्यकता है। उनकी कहानियां आज भी समाज को दिशा देती हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. प्रभात नारायण झा ने कहा कि प्रेमचंद ने भारतीय समाज को पहली बार कहानी का केंद्र बनाया। उनकी रचनाओं में देश की आत्मा धड़कती है। ‘गोदान’ को भारतीय किसानों का महाकाव्य बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद सभी कथाकारों की मजबूत नींव हैं। डॉ. शिवमुनि यादव ने ‘सद्गति’ और ‘ठाकुर का कुआं’ के संदर्भ में कहा कि प्रेमचंद ने निर्भीक होकर समाज की सच्चाइयों को शब्द दिए। डॉ. उषा शरण ने कहा कि प्रेमचंद का साहित्य आज भी नई पीढ़ी में संवेदना जगाने की क्षमता रखता है और उनकी कहानियों में समस्याओं के साथ समाधान भी मौजूद हैं। डॉ. के.के. चौधरी ने ‘मंत्र’ कहानी की व्याख्या करते हुए प्रेमचंद को संवेदना और यथार्थ का सशक्त रचनाकार बताया। महेश विद्रोही ने 'दो बैलों की कथा' के माध्यम से उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मीना सिंह, सुनील समदर्शी, छाया जोशी, मनोज कुमार राय, डॉ. निशा प्रकाश, वंदना कुमारी, ललिता कुमारी और विमल कुमार सहित कई रचनाकारों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कविताओं का पाठ किया। समारोह में मुकेश कुमार, मलय कुमार झा, विपिन सिंह, मिथिलेश राय, अमित कुमार झा समेत अनेक साहित्यप्रेमी उपस्थित थे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ. निरुपमा राय ने किया।