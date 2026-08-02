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Purnia News: प्रधानमंत्री आवास योजना : रकम का उठाव कर आवास नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: -01purn10-प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाभार्थियों से मिलकर एक सप्ताह के अंदर भवन बनाने का निर्देश दिया। जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड विकास अधिकारी ने

Purnia News: प्रधानमंत्री आवास योजना : रकम का उठाव कर आवास नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। प्रखंड विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन नहीं बनाने वाले लाभुकों से मिलकर 15 दिनों मे आवास बनाने का निर्देश दिया है। जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ पंचायत अंतर्गत करीब 30 लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रकम को मिले करीब 1 वर्ष से अधिक हो गया है किंतु आवास नहीं बनाया है। कई लाभुकों ने तो आवास बनाने का काम भी प्रारंभ नहीं किया है।‌ प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि वैसे लाभुकों को सादा नोटिस तामिला करवा दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि 15 दिनों के अंदर लाभुक द्वारा आवास का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो इनको लाल नोटिस भी निर्गत कर दिया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जलालगढ़ पंचायत में करीब 30 लाभुक हैं जो रकम का उठाव कर अब तक भवन निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं की है। जलालगढ़ पंचायत में वार्ड 3 एवं 10 में कई लाभुक ऐसे हैं जिन्होंने भवन निर्माण में हाथ तक नहीं लगाया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के संग आवास पर्यवेक्षक मृत्युंजय कुमार भी थे।

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