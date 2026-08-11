Purnia News: नए पावर सब-स्टेशन का निरीक्षण
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। विधायक खेमका ने पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत अब्दुल्ला नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के रा
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। विधायक खेमका ने पूर्णिया विधानसभा अंतर्गत अब्दुल्ला नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के रानीपतरा में बिजली विभाग द्वारा निर्माणाधीन नए पावर सब-स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए दोनों पावर सब-स्टेशनों शीघ्र निर्माण कार्य पूरा कर चालू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों पावर सब-स्टेशनों के चालू होने से पूर्णिया के पूर्वी शहरी क्षेत्र सहित संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारु होगी। विधायक ने कहा पूर्णिया में एक नए ग्रिड सब-स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। नए ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण से पूर्णिया के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि माताजी की अंत्येष्टि पश्चात दैनिक कार्यक्रम के अनुसार विधायक जनसंपर्क कार्यालय में जनता जनार्दन की समस्याओं एवं कठिनाइयों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को समस्या समाधान का निर्देश दिया। विधायक ने कहा कि माताजी का श्राद्ध कर्म कार्यक्रम बनमनखी मंगलचंद चौक स्थित पैतृक निवास पर 20 अगस्त को संपन्न होगा। इसी दिन पगड़ी रस्म एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित है।
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