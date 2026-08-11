Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: आज तीन घंटे बिजली रहेगी बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया में 11 अगस्त को 11 केवी रामबाग फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन रहेगा। इस वजह से डॉक्टर कुंदन कुमार हॉस्पिटल और आसपास के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित होगी।

Purnia News: आज तीन घंटे बिजली रहेगी बाधित

Purnia News: पूर्णिया। 11 अगस्त को 11 केवी रामबाग फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शटडाउन में रहेगा जिससे डॉक्टर कुंदन कुमार हॉस्पिटल, हनुमानबाग, बिहार टॉकीज रोड, पोस्टमार्टम रोड, एसएसएनएसवाई रोड, रामबाग चौक, ड्राइवर टोला, प्रोफेसर कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से से दोपहर लगभग 1 बजे तक बाधित रहेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।