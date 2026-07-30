Purnia News: आज इन इलाकों में नहीं रहेगी बिजली

Purnia News: पूर्णिया। 31 जुलाई को पेड़ की डाल की कांट छांट के कारण सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शटडाउन रहेगा। साथ ही सुबह 11 बजे से लगभग दोपहर 2 बजे तक मधुबनी पीएसएस में अत्यावश्यक मेंटेनेंस कार्य को लेकर सभी 11 केवी फीडर शटडाउन में रहेंगे। जिससे पूर्णिया कॉलेज, हवाई अड्डा, लॉ कॉलेज, शीतला मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तथा आर एन साह चौक, नगर निगम चौक, पुलिस लाइन, टैक्सी स्टैंड, आस्था मंदिर, जजेज कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस ,गिरिजा चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, थाना चौक, यातायात थाना, शांति नगर, महिला कॉलेज, डॉलर हाउस चौक, बड़ी मस्जिद , दुर्गा स्थान नहर, पीर बाबा मजार, सिपाही टोला, डीएवी, बक्सा घाट, शिवाजी कॉलोनी,सरस्वती नगर के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी।