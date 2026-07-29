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Purnia News: पूर्णिया में बाइक चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में मोटरसाइकिल और मवेशी चोरी करने वाले एक अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपियों के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।

Purnia News: पूर्णिया में बाइक चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा

Purnia News: पूर्णिया में बाइक चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का खुलासा ---- बनमनखी, पूर्णिया, संवाद सूत्र। सरसी थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल एवं मवेशी चोरी करने वाले एक अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने की।

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अपराधियों की पहचान

सरसी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ शैलेश प्रीतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सरसी थाना क्षेत्र के महादेवपुर वार्ड संख्या-7 निवासी बिट्टू यादव उर्फ किशोर कुमार पिता उमेश यादव, बुढ़िया धनकट्टा वार्ड संख्या-14 निवासी राजकुमार पिता गजेंद्र यादव, बुढ़िया धनकट्टा वार्ड संख्या-14 निवासी केशव कुमार पिता नंदलाल यादव तथा अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के छातियौना वार्ड संख्या-12 निवासी मनोज साह पिता शनिचर साह के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने बताया कि रविवार देर रात डायल-112 पर सूचना मिली थी कि सरसी थाना क्षेत्र से एक भैंस और उसके बच्चे की चोरी कर ली गई है। मामले में सरसी थाना कांड संख्या-158/26 दर्ज कर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित अनुसंधान और लगातार छापेमारी करते हुए मवेशी एवं मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा कर चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से चोरी की दो हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, बिना नंबर प्लेट की एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार बिट्टू यादव उर्फ किशोर कुमार, राजकुमार और मनोज शाह का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपितों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी दल में सरसी थानाध्यक्ष राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार, शिवेश कुमार झा, अजय कुमार, कंतेश्वर पांडे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे。

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सामान्य प्रश्न

इस चोरी के गिरोह में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं?
इस चोरी के गिरोह में चार लोग गिरफ्तार हुए हैं।
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