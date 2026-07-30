Purnia News: नेवालाल चौक गोलीकांड के शूटरों की अब तक नहीं हो पायी पहचान
Purnia News: -हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नेवालाल चौक पर गोलीकांड में शामिल शूटरों की पहचान सप्ताह भर बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है। जिससे
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नेवालाल चौक पर गोलीकांड में शामिल शूटरों की पहचान सप्ताह भर बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है। जिससे उनकी गिरफ्तारी पर अभी धुंध जमा हुआ है। मामले के खुलासे के लिए शूटरों की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। हालांकि घायल युवक शुभम कुशवाहा समेत उसके परिजनों ने घटना की पृष्ठभूमि कथित तौर पर शहर में स्मैक के बड़े कारोबारियों की विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायत को बताया है। शूटरों तक पहुंचने में हो रही देरी से क्षेत्र में अटकलों का बाजार धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। ऐसे में पुलिस की चुप्पी तरह-तरह के कयासों को बल दे रही है। मरंगा थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने कहा कि पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा。
क्या है मामला:
-पिछले गुरूवार की रात को नेवालाल चौक के समीप हथियार बंद हमलावरों ने शुभम कुशवाहा एवं उसके मामा सागर कुशवाहा पर ताबड़तोड़ फायर किया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह दोनों कसबा के निजी अस्पताल में भर्ती हुए। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा है। घायल शुभम के पिता अमरेन्द्र कुशवाहा ने बारह नामजद एवं कुछ अज्ञातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें पुलिस तीन नामजदों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है मगर इनकी गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है।
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