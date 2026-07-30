Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: नेवालाल चौक गोलीकांड के शूटरों की अब तक नहीं हो पायी पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: -हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नेवालाल चौक पर गोलीकांड में शामिल शूटरों की पहचान सप्ताह भर बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है। जिससे

Purnia News: नेवालाल चौक गोलीकांड के शूटरों की अब तक नहीं हो पायी पहचान

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। नेवालाल चौक पर गोलीकांड में शामिल शूटरों की पहचान सप्ताह भर बाद भी पुलिस नहीं कर पाई है। जिससे उनकी गिरफ्तारी पर अभी धुंध जमा हुआ है। मामले के खुलासे के लिए शूटरों की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है। हालांकि घायल युवक शुभम कुशवाहा समेत उसके परिजनों ने घटना की पृष्ठभूमि कथित तौर पर शहर में स्मैक के बड़े कारोबारियों की विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायत को बताया है। शूटरों तक पहुंचने में हो रही देरी से क्षेत्र में अटकलों का बाजार धीरे-धीरे गर्म हो रहा है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। ऐसे में पुलिस की चुप्पी तरह-तरह के कयासों को बल दे रही है। मरंगा थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने कहा कि पुलिस मामले के खुलासे में लगी हुई है। जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा。

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: चाकूबाजी मामले में 3 नामजद तो 4 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर

क्या है मामला:

-पिछले गुरूवार की रात को नेवालाल चौक के समीप हथियार बंद हमलावरों ने शुभम कुशवाहा एवं उसके मामा सागर कुशवाहा पर ताबड़तोड़ फायर किया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी तरह दोनों कसबा के निजी अस्पताल में भर्ती हुए। इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने लगा है। घायल शुभम के पिता अमरेन्द्र कुशवाहा ने बारह नामजद एवं कुछ अज्ञातों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें पुलिस तीन नामजदों को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपाने में लगी है मगर इनकी गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोलीकांड कब हुआ था?
गोलीकांड पिछले गुरूवार की रात को हुआ था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।