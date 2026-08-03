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Purnia News: चोरी के सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर थाना क्षेत्र के काझा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय काझा में पिछले माह बंद विद्यालय से हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्

Purnia News: चोरी के सामान के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

Purnia News: केनगर, एक संवाददाता। केनगर थाना क्षेत्र के काझा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय काझा में पिछले माह बंद विद्यालय से हुई चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरी गए सामान के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अजय कुमार अजनबी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गणेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या-13 स्थित आलमनगर टोला निवासी मो. ब्रदी के पुत्र मो. शहाबुद्दीन तथा काझा पंचायत के वार्ड संख्या-5 स्थित बनिया पट्टी निवासी विशुनदेव उर्फ टिम्हा पासवान के पुत्र राजेश पासवान के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि पिछले माह बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय काझा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले में विद्यालय की प्रधान शिक्षिका मौसमी कुमारी के आवेदन पर केनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

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