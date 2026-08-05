Purnia News: राहुल बने श्रीनगर के नए थानाध्यक्ष
Purnia News: पूर्णिया के एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने तीन पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है। राहुल कुमार को श्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। अमर कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया। रोहित कुमार कमाख्या स्थान ओपी के नए प्रभारी बनेंगे, और कमल कुमार को एससी-एसटी थाना का नया अपर थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने जिले के तीन एसआई को इधर से उधर किया है। पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार को श्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीनगर के थानाध्यक्ष अमर कुमार को पुलिस लाइन वापस कर दिए जाने के कारण वहां नये थानाध्यक्ष की पोस्टिंग की गई हे। फिलहाल राहुल कुमार कामाख्या स्थान ओपी के प्रभारी हैं। अब उनकी जगह पर सदर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार कामाख्या स्थान ओपी के नए प्रभारी होंगे। इसके अलावा बनमनखी थाना के अपर थानाध्यक्ष कमल कुमार को एससी- एसटी थाना की कमान सौंपी गई है।
एससी-एसटी थानाध्यक्ष उमेश पासवान का हाल में ही डगरूआ थानाध्यक्ष के रूप में तबादला किया गया है।
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