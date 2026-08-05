Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: राहुल बने श्रीनगर के नए थानाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: पूर्णिया के एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने तीन पुलिस अवर निरीक्षकों का तबादला किया है। राहुल कुमार को श्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। अमर कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया। रोहित कुमार कमाख्या स्थान ओपी के नए प्रभारी बनेंगे, और कमल कुमार को एससी-एसटी थाना का नया अपर थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Purnia News: राहुल बने श्रीनगर के नए थानाध्यक्ष

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। एसएसपी डॉ. शौर्य सुमन ने जिले के तीन एसआई को इधर से उधर किया है। पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार को श्रीनगर थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है। श्रीनगर के थानाध्यक्ष अमर कुमार को पुलिस लाइन वापस कर दिए जाने के कारण वहां नये थानाध्यक्ष की पोस्टिंग की गई हे। फिलहाल राहुल कुमार कामाख्या स्थान ओपी के प्रभारी हैं। अब उनकी जगह पर सदर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार कामाख्या स्थान ओपी के नए प्रभारी होंगे। इसके अलावा बनमनखी थाना के अपर थानाध्यक्ष कमल कुमार को एससी- एसटी थाना की कमान सौंपी गई है।

एससी-एसटी थानाध्यक्ष उमेश पासवान का हाल में ही डगरूआ थानाध्यक्ष के रूप में तबादला किया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।