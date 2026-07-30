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Purnia News: चोरी का मैजिक बरामद, दो आरोपी गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर थाना के सरदार टोला से चोरी हुई मैजिक गाड़ी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में बरा

Purnia News: चोरी का मैजिक बरामद, दो आरोपी गए जेल

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर थाना के सरदार टोला से चोरी हुई मैजिक गाड़ी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के रूपेश राय एवं सरदार टोला के श्याम राय के रूप में हुई है। गुलाबबाग टीओपी प्रभारी सन्नी कुमारी ने बताया कि सरदार टोला निवासी रामानंद राय के घर के समीप से देर रात वाहन की चोरी हो गई थी। पीड़ित ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की एवं आईना महल स्थित एक गोदाम के पास से वाहन बरामद कर लिया गया।

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