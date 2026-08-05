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Purnia News: पूर्णिया में मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस कर्मियों की जांची गई तत्परता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया में मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस कर्मियों की तत्परता की जांच की गई। SSP डॉ शौर्य सुमन के निर्देश पर पुलिस ने एक ज्वेलरी शॉप के पास अचानक एक्शन लिया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपराधिक घटना के बाद पुलिस की तत्परता को देखना था।

Purnia News: पूर्णिया में मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस कर्मियों की जांची गई तत्परता

Purnia News: पूर्णिया में मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस कर्मियों की जांची गई तत्परता पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस कर्मियों की तत्परता की जांच की गई। इसके लिए एसएसपी डॉ शौर्य सुमन के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

पुलिस ड्रिल का आयोजन

एसडीपीओ सदर वन की ओर से केहाट एवं सहायक खजांची थाना पुलिस के साथ डीआईयू तथा विशेष बाइक गश्ती दल को मैसेज एवं वायरलेस के जरिए एक ज्वेलरी शॉप के समीप आने के लिए कहा गया। एसडीपीओ के निर्देश पर पुलिस वाहनों का सायरन शहर में गूंजने लगा। खुद एसडीपीओ स्थल पर पहुंचे और पोजिशन ले लिया। बाइक गश्ती की एक टीम तुरंत पंचमुखी मंदिर की ओर लपकी। ज्वेलरी शॉप के इर्द- गिर्द पुलिस कर्मियों ने आने- जाने वालों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस के अचानक एक्शन से लोग वहां जमा हो गए। बाद में पता चला कि पुलिस कर्मियों की दक्षता की जांच के लिए यह महज एक मॉक ड्रिल था।

पुलिस की दक्षता की जांच

जिसको सदर वन एसडीपीओ लीड कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों की दक्षता की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका मकसद यह देखना था कि आपराधिक घटना के बाद पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेती है। पुलिस कर्मियों को अचानक संदेश दिया गया। संदेश पर पुलिस कर्मी ने तत्परता दिखाई और कुछ क्षणों में स्थल पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने में अंतराल का और कम किया जाएगा। मॉक ड्रिल में केहाट थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह एवं सहायक खजांची थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता अपनी टीम के साथ मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या था?
मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपराधिक घटना के बाद पुलिस की तत्परता को देखना था।
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