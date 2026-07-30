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Purnia News: वाहन जांच के दौरान बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, तीन चोरी की बाइक बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: बनमनखी में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 25 वर्षीय राजेश स्वर्णकार को गिरफ्तार किया गया है, और चार चोरी की बाइकों को बरामद किया गया है। आरोपी ने बनमनखी बाजार से बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की है। इस छोटे गिरोह का जांच के दौरान भंडाफोड़ किया गया है।

Purnia News: वाहन जांच के दौरान बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, तीन चोरी की बाइक बरामद

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। वाहन जांच अभियान के दौरान सरसी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी की तीन बाइक बरामद की हैं। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बनमनखी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम ने बताया कि उनके नेतृत्व में सरसी थाना क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में दो युवकों को रोका गया। जांच के दौरान उनके पास से चोरी की दो हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरसी वार्ड संख्या छह निवासी 25 वर्षीय राजेश स्वर्णकार पिता कारो स्वर्णकार के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने महादेवपुर वार्ड संख्या सात निवासी बिट्टू यादव उर्फ किशोर कुमार पिता उमेश यादव के घर में जलावन की लकड़ियों के नीचे छिपाकर रखी गई एक अन्य चोरी की बाइक भी बरामद की। एसडीपीओ ने बताया कि बिट्टू यादव को दो दिन पूर्व ही बाइक एवं मवेशी चोरी के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। पूछताछ में राजेश स्वर्णकार ने स्वीकार किया कि बनमनखी बाजार से चोरी की गई हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक उसी ने चुराई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में सरसी थाना कांड संख्या 161/26 दर्ज है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर बनमनखी एवं आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेजा जा रहा है, जबकि विधि-विरुद्ध बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार राजेश स्वर्णकार के विरुद्ध पूर्णिया जिले के मधुबनी, भवानीपुर और सरसी थाना के अलावा कटिहार जिले के कुर्सेला थाना में भी विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम, सरसी थानाध्यक्ष राहुल कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक शिवेश कुमार झा, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार, सहायक अवर निरीक्षक कांतेश्वर पांडेय, सहायक अवर निरीक्षक संजीत कुमार तथा सरसी थाना के सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे।

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