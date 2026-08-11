Purnia News: पुलिस टीम पर हमला और वाहन क्षतिग्रस्त करने के मामले में दो गिरफ्तार

Purnia News: बनमनखी, संवाद सूत्र। सरसी थाना क्षेत्र के बहोरा पंचायत अंतर्गत सरस्वती गांव के समीप पुलिस टीम पर हमला करने और डायल-112 वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में सरसी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में सात नामजद समेत करीब 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरसी थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास करने और डायल-112 वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में छह-सात नामजद एवं 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक आरोपित को रविवार को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे आरोपित को सोमवार को छापेमारी कर पकड़ा गया। गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।