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Purnia News: स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: जलालगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रिंस कुमार नामक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 11 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसका जखीरा करियात से जलालगढ़ बाजार आने वाली सड़क पर वाहन जांच के दौरान मिला। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

Purnia News: स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। जलालगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 11 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान जलालगढ़ प्रखंड के डोकरेल वार्ड संख्या-2 निवासी प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि करियात से जलालगढ़ बाजार आने वाली सड़क पर वाहन जांच एवं गश्ती के दौरान युवक के पास से 11 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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आगे की जांच चल रही है।

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