Purnia News: ट्रैक्टर चालकों को डरा-धमकाकर रूपये वसूलने का आरोपी गया जेल
Purnia News: पूर्णिया में ट्रैक्टर चालकों को डरा-धमकाकर रुपये वसूली करने वाले एक आरोपी सोवू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी नशेड़ी है और चार साल पहले परिवहन कर्मियों के साथ रहा करता था। उसने चालक को कागजातों की कमी का भय दिखाकर वसूली की। आरोपी को जनता ने पकड़ा और पुलिस को सौंपा।
Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। ट्रैक्टर चालकों को डरा-धमकाकर रुपये वसूलने के आरोपी को मधुबनी थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान शहर के सुभाषनगर मुहल्ला वासी सोवू कुमार के रूप में की गई है। मधुबनी थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि आरोपी नशेड़ी है। पूछताछ में उसने बताया कि चार साल पहले वह परिवहन कर्मियों के साथ रहा करता था। इस दौरान उसने वाहन जांच के तरीकों को देखा था। वह अक्सर ट्रैक्टर चालकों को निशाना बनाता था। ट्रैक्टर चालकों को कागजातों की कमी का डर दिखाकर वसूली कर रहा था। गुरूवार को पब्लिक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया, परन्तु किसी ने उसके खिलाफ लिखित शिकायत नहीं की।
आखिरकर पुलिस ने अपने स्तर से आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया।
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