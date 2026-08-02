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Purnia News: पुलिस की कार्रवाई में 17 गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुलिस की कार्रवाई में 24 घंटे में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अजामनतीय

Purnia News: पुलिस की कार्रवाई में 17 गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पुलिस की कार्रवाई में 24 घंटे में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें गैर जामनती मामले के 01, अन्य मामले के 04, शराब मामले में 08, एससी-एसटी एक्ट मामले में तीन तथा हत्या के एक आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़कर वाहन चालाने पर भी शिकंजा कसा। विभिन्न वाहनों पर कुल 4 लाख 73 हजार रूपये का जुर्माना किया गया।

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