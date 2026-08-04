Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Purnia News: कट्टा लहराना पड़ा महंगा, दो युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
Follow us on Google News
share

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में सरेआम देसी कट्टा लहराना दो युवकों को भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही जलालगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए

Purnia News: कट्टा लहराना पड़ा महंगा, दो युवक गिरफ्तार

Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में सरेआम देसी कट्टा लहराना दो युवकों को भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही जलालगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कट्टा और एक मोबाइल फोन बरामद किया। दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान पोखरिया गांव वार्ड संख्या नौ निवासी रौशन कुमार पिता संजय विश्वासऔर बोचगांव वार्ड संख्या आठ निवासी ओम कुमार शर्मा पिता अरुण शर्मा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक अवैध हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा कर दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में ओम कुमार शर्मा ने बताया कि उसने देसी कट्टा रौशन कुमार को रखने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रौशन कुमार के घर में रखे ट्रंक से देसी कट्टा बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि सत्यापन और बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जलालगढ़ थाना कांड संख्या 162/26 दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में पूर्णिया जेल भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Purnia News Purnia Latest News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।