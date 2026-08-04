Purnia News: कट्टा लहराना पड़ा महंगा, दो युवक गिरफ्तार
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में सरेआम देसी कट्टा लहराना दो युवकों को भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही जलालगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए
Purnia News: जलालगढ़, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र में सरेआम देसी कट्टा लहराना दो युवकों को भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही जलालगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक कट्टा और एक मोबाइल फोन बरामद किया। दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान पोखरिया गांव वार्ड संख्या नौ निवासी रौशन कुमार पिता संजय विश्वासऔर बोचगांव वार्ड संख्या आठ निवासी ओम कुमार शर्मा पिता अरुण शर्मा के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि दो युवक अवैध हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। पीछा कर दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में ओम कुमार शर्मा ने बताया कि उसने देसी कट्टा रौशन कुमार को रखने के लिए दिया था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर रौशन कुमार के घर में रखे ट्रंक से देसी कट्टा बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि सत्यापन और बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जलालगढ़ थाना कांड संख्या 162/26 दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में पूर्णिया जेल भेज दिया गया।
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