Purnia News: विदेशी शराब के साथ दो गिरफ्तार
Purnia News: पूर्णिया मुफस्सिल थाना पुलिस ने विदेशी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रामपुर पंचायत के घुस्की टोला में छापेमारी कर 13.890 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
Purnia News: पूर्णिया पूर्व, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना पुलिस ने विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रामपुर पंचायत के घुस्की टोला में छापेमारी कर 13.890 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गोरेलाल उरांव एवं उनके पुत्र को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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