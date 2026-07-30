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Purnia News: 30.12 ग्राम स्मैक के साथ महिला सहित दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Purnia News: पूर्णिया के सदर थाना पुलिस ने स्मैक तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30.12 ग्राम स्मैक और चार हजार 660 रुपये बरामद किए। आरोपियों को डगरूआ से जीरोमाईल की ओर स्मैक लाते समय पकड़ा गया।

Purnia News: 30.12 ग्राम स्मैक के साथ महिला सहित दो गिरफ्तार

Purnia News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्मैक की तस्करी के आरोप में सदर थाना पुलिस ने महिला सहित दो को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुरुष आरोपी की पहचान सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कालीजान नया टोला निवासी विकास कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 30.12 ग्राम स्मैक एवं चार हजार 660 रुपये जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी डगरूआ की ओर से स्मैक लेकर जीरोमाईल की ओर आ रहा है। पुलिस ने दमका चौक के समीप नाकाबंदी कर आरोपियो की तलाशी ली तो स्मैक बरामद किया गया।

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